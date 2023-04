Carolin, Calgon, Lenor, Sanex : faites le plein d’économies avec les offres Collect&Go Deals de la semaine !

Offrez-vous des produits de grandes marques à petit prix avec les Collect&Go Deals de Colruyt

Vous en avez marre de dépenser trop d’argent au supermarché ? Pensez à faire vos courses en ligne avec Colruyt. C’est facile, rapide et cela vous permet de contrôler votre budget plus facilement en comparant les prix et en n’achetant que ce dont vous avez vraiment besoin. Pour démarrer, il suffit de vous rendre sur le site de Colruyt ou de Bio Planet et de remplir votre panier. Une fois vos courses faites, vous n’avez plus qu’à aller les récupérer dans l’un des nombreux points de retrait Colruyt. Il y en a forcément un près de chez vous. Vos courses coûtent plus de 60 € ? Colruyt vous offre la livraison à domicile. Pendant que vous faites vos courses en ligne sur le site de Colruyt, profitez-en pour faire le plein de bonnes affaires dans la rubrique Collect&Go Deals. C’est ici que chaque semaine, Colruyt vous propose d’acheter en lot des produits de grandes marques à des prix défiants toute concurrence. Les remises peuvent atteindre les -80% ! Vous y trouverez de la lessive, du nettoyant ménager, des tablettes pour lave-vaisselle, du gel douche, du dentifrice, du shampoing, des protections hygiéniques, du déodorant et bien d’autres produits de grandes marques comme Dreft, Sanex, Carolin, Lenor, Head&Shoulders ou encore Febreze.

