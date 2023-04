Conseil Shopping : quels sont les meilleurs produits pour prendre soin de ses dents et de sa santé bucco-dentaire ?

Pour de nombreuses raisons, il est essentiel de prendre soin de son hygiène bucco-dentaire dès le plus jeune âge. Le sucre, le café ou encore le thé peuvent malmener vos dents, vos gencives et vous donner mauvaise haleine. Une carie mal soignée ou des gencives qui saignent peuvent rapidement se transformer en gingivite. C’est douloureux et en plus cela fragilise vos dents. En plus d’une visite annuelle chez le dentiste, quelques gestes quotidiens avec les bons produits vont vous permettre de garder de belles dents et une hygiène bucco-dentaire parfaite.

Se brosser les dents avec douceur

Il est recommandé de se brosser les dents au minimum 2 fois par jour, le matin et le soir. Dans l’idéal, il faudrait également ajouter un brossage le midi. Pour brosser vos dents avec efficacité, il est inutile d’appuyer fort sur votre brosse à dents. Vos dents et vos gencives préfèrent la douceur. Choisissez une brosse à dent souple et un dentifrice doux pour vos dents et vos gencives, comme le dentifrice sensibilité et gencives de Sensodyne. Brossez vos dents, sans oublier vos gencives, pendant 3 minutes si vous utilisez une brosse à dent manuelle. Deux minutes suffisent si vous utilisez une brosse à dent électrique. Enfin, vous pouvez terminer le brossage avec un bain de bouche comme le bain de bouche quotidien haleine fraiche de Listerine. Il aide à maintenir les gencives saines, il renforce les dents contre les caries et prévient la formation du tartre.