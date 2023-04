Profitez vite des Mid Season Sales de Sarenza pour faire le plein de chaussures d’été à prix canons

Célébrez la mi-saison avec Sarenza

C’est le moment de vous faire plaisir avec les Mid-Season Sales de Sarenza. L’e-shop multimarques propose actuellement des remises pouvant aller jusqu’à -50% sur une large sélection de produits. C’est la bonne occasion pour renouveler, ou compléter, votre garde-robe de printemps et d’été en vous offrant une nouvelle robe, un nouveau pantalon, un nouveau t-shirt, une nouvelle veste ou de nouvelles chaussures. Sarenza propose toute la mode, c’est aussi le spécialiste des chaussures. Leader dans la vente de chaussures en ligne, Sarenza propose une large gamme de chaussures pour hommes, femmes et enfants. Que vous recherchiez des baskets, des sandales, des bottines ou encore des escarpins, vous trouverez forcément votre bonheur chez Sarenza parmi de grandes marques comme Adidas, Nike, Converse, Georgia Rose, Jonak, Kickers, Scholl, Tamaris, Campers, Birkenstock et bien d’autres. Profitez-vite des Mid-Seasons Sales pour faire le plein de bonnes affaires.

Faites le plein de chaussures d’été à petit prix avec Sarenza

Il est temps de mettre au placard vos bottines et vos bottes pour ressortir vos baskets d’été, vos espadrilles et vos sandales. Profitez des Mid Season Sales de Sarenza pour vous les offrir à petit prix. Pour les femmes, nous avons par exemple repéré les baskets Vans ComfyCush Old School rose à 45 € au lieu de 90 €, soit 50% de remise. Il y a également les baskets Court W de Serafini, proposées à 102,50 € au lieu de 204,99 €, soit 50% de remise. Vous trouverez également les sandales Bali W de Birkenstock à 42,50 € au lieu de 85 €, soit 50% de remise, ou encore les sandales or rosé Petite Mendigote à 70 € au lieu de 139,99 €, soit 50% de remise. Les Mid Seasons Sales de Sarenza concernent aussi les hommes. Vous pourrez par exemple vous offrir les baskets Serafini Tokyo M à 117,50 € au lieu de 234,99 €, soit 50% de remise, ou encore les sandales UGG Wainscott Buckle Slide à 55 € au lieu de 109,90 €, soit 50% de remise. De nombreux autres modèles de chaussures pour hommes ou pour femmes sont proposés à -50%. Dépêchez-vous d’en profiter en vous rendant dès maintenant sur le site de Sarenza.