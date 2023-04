Offrez les meilleurs soins à vos cheveux et économisez 20% sur toute la gamme Olaplex avec Look Fantastic

Offrez le meilleur à vos cheveux avec Olaplex

Créée en Californie en 2014, la marque américaine Olaplex a très vite conquis le cœur de nombreux coiffeurs à travers le monde. La technologie brevetée de ses shampoings et soins, conçus à base de bis-aminopropyl diglycol dimaleate, offre le meilleur aux cheveux. Avec les produits Olaplex, les cheveux sont plus sains. Ils sont réparés et leur couleur est plus intense. Olaplex a développé des routines de soin pour chaque cheveu en 8 étapes, du shampoing aux masques et aux huiles pour cheveux, en passant par les après-shampoings. Que vous ayez les cheveux blonds, roux ou châtains, fins, ondulés ou frisés, les shampoings et soins Olaplex sublimeront vos cheveux. Pour vous offrir le meilleur des soins Olaplex à petit prix, la parfumerie en ligne Look Fantastic propose actuellement 20% de remise sur toute la gamme de shampoings et de soins. De quoi vous faire plaisir et retrouver une chevelure de rêve avant l’été.

Économisez 20% sur la gamme pour cheveux Olaplex

Olaplex, c’est avant tout une méthode qui sublimera vos cheveux. Pour des cheveux éclatants, offrez-vous le kit de base. En ce moment, Look Fantastic propose une remise exceptionnelle de 20% sur tous les produits Olaplex. C’est le moment de vous faire plaisir en vous offrant le traitement Olaplex n°0 Bond Builder. Il prépare le cheveu à recevoir les soin Perfecteur n°3. Look Fantastic le propose à 23,95 € au lieu de 29,95 €, soit 6 € d’économies. Le soin Perfecteur n°3 est le Best-Seller de la marque Olaplex. Ce soin concentré répare et renforce le cheveu en profondeur. Look Fantastic le propose actuellement à 23,95 € au lieu de 29,95 €, soit une économie de 6 €. Il s’applique avant le shampoing Bond Maintenance n°4. Ce shampoing au PH équilibré nourrit les cheveux, lisse les frisottis et répare les pointes fourchues. Look Fantastic le propose à 23,95 € au lieu de 29,95 €, soit une économie de 6 € d’économie. Après le shampoing, démêlez vos cheveux avec le conditionner Olaplex n°5. Il va hydrater en profondeur le cheveu pour lui donner brillance et volume. Look Fantastic le propose à 23,95 € au lieu de 29,95 €, soit 6 € d’économie. Avec ces 4 produits de base, vous retrouverez rapidement des cheveux en pleine santé. Vous pouvez compléter ce kit avec les autres produits de la gamme Olaplex. Ils sont tous affichés avec une remise de 20% sur l’e-shop Look Fantastic.