Collect&Go Deals : profitez vite des deals Colruyt de la semaine, et économisez jusqu’à 70% sur la marque Pampers !

Collect&Go Deals : faites des économies en achetant en gros

Si vous ne connaissez pas encore les Collect&Go Deals de Colruyt, il est temps de vous les présenter. Chaque semaine, Colruyt vous propose d’acheter en gros des produits de la vie courante en les payant jusqu’à 80% moins cher. Ces promotions exceptionnelles concernent de nombreux produits comme les tablettes pour lave-vaisselle, le liquide vaisselle, la lessive, l’adoucissant, le nettoyant ménager, les gels douches, les shampoings, le dentifrice, les brosses à dents, les protections hygiéniques ou encore les mouchoirs et les rasoirs. La liste est très longue ! Parmi les Collect&Go Deals, vous retrouverez de grandes marques comme Pampers, Huggies, Sun, Soupline et Tahiti Douche. Un conseil, foncez profiter de ces superbes promotions qui vous permettent de ne jamais manquer de rien, et le tout à petit prix. Colruyt, c’est aussi un service de course en ligne très pratique. Faire vos courses en ligne, c’est le meilleur moyen de faire des économies car vous pouvez facilement comparer les prix et contrôler le montant de votre panier. Cela vous permet également de faire le plein de Collect&Go Deals tranquillement. Avec Colruyt, une fois vos courses terminées, vous n’avez plus qu’à aller les récupérer dans l’un des nombreux points de retrait. Si votre panier dépasse les 60 €, la livraison à domicile est offerte. Qu’attendez-vous pour en profiter ?

Offrez-vous dès maintenant les meilleurs Deals de la semaine

Chaque mercredi, Colruyt vous donne la possibilité de faire le plein de bonnes affaires. Cette semaine, nous avons repéré pour vous :