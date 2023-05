Préparez votre cadeau de Fête des Mères et profitez d’une remise de -25% sur une sélection de parfums avec April !

Offrir du parfum pour la Fête des Mères, c’est un cadeau qui peut sembler peu original, et pourtant c’est un cadeau qui fait toujours plaisir à une maman. Pour les enfants qui n’ont pas toujours un gros budget, il est possible de trouver des parfums de qualité à tous les prix. Il suffit par exemple de choisir une petite contenance. Vous pouvez également profiter des offres de parfumeurs comme celles d’April. En ce moment, le parfumeur April propose une remise de -25% sur une sélection de parfums , uniquement sur son e-shop. Cette offre exceptionnelle vous permet de gâter votre maman avec de grandes marques comme Azzaro, Hermès, Lalique, Lancôme, Lanvin, Viktor & Rolf, Prada, Marc Jacobs, Nina Ricci, Boucheron, Lolita Lempicka et bien d’autres. Profitez-en vite pour être certain d’être livré avant le dimanche 14 mai.

La Femme Intense est une eau de parfum qui sent bon l’Orient avec ses notes de tête de frangipane et d’Ylang Ylang. Elles sont soutenues par des notes de cœur de tubéreuse, de fleur d’oranger et de jasmin. En note de tête, vous retrouvez l’odeur de la vanille, du patchouli, de l’Iris et du vétiver. Très intense, ce parfum séduira les mamans qui aiment les fragrances chaudes et soutenues. April propose le flacon de 50 ml d’eau de parfum La Femme Intense de Prada à 88,88 € au lieu de 118,50 €.

Chloé Love Story

Chloé Love Story est une eau de toilette fraiche, florale et sensuelle. Elle est parfaite à porter l’été avec ses notes de fond de fleur d’oranger, ses notes de cœur de feuilles de cerisier et ses notes de tête de cerise. Cette eau de toilette séduire les mamans qui aiment les fragrances légères et lumineuses. April propose le flacon de 30 ml d’eau de toilette Chloé Love Story à 44,18 € au lieu de 58,90 €.

L’Amour de Lalique

L’Amour de Lalique est une eau de parfum florale et fruitée avec ses notes de bergamote et de néroli, soutenues par le bois de cèdre, le santal et le musc blanc, mais aussi par une fragrance fleurie de bouton de rose et de jasmin. Ce parfum plaira aux mamans qui aiment les parfums frais et néanmoins intenses. April propose le flacon de 50ml d’eau de parfum L’Amour de Lalique à 65,93 € au lieu de 87,90 €.

