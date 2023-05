French Days de Printemps : où trouver la PlayStation 5 en Belgique ?

La PlayStation 5 : une console de jeu aux performances époustouflantes !

En plus de faire le plein de bonnes affaires, les French Days de Printemps sont une occasion pour les gamers belges de se réjouir, car la PlayStation 5 est enfin disponible en Belgique ! Après des mois d'attente, les fans de Sony peuvent enfin mettre la main sur la console tant convoitée. Et pour cause, la dernière console de jeux Sony offre des graphismes de pointe et des performances incroyables. Elle est équipée d'un processeur AMD Zen 2 personnalisé, d'une carte graphique AMD Radeon RDNA 2 personnalisée et d'un SSD ultra-rapide, ce qui la rend capable de charger les jeux plus rapidement que jamais auparavant. La PlayStation 5 est également dotée d'une manette sans fil DualSense révolutionnaire, qui offre des retours haptiques réalistes et une réponse tactile pour une immersion totale dans le jeu. Vous pouvez ainsi profiter d'une bibliothèque de jeux impressionnants, avec des titres exclusifs comme Spider-Man : Miles Morales et Demon's Souls, ainsi que des jeux multiplateformes tels que Call of Duty : Black Ops Cold War par exemple.

Retour de la PS5 pour les French Days de Printemps !

Les French Days de Printemps offrent une occasion unique de mettre la main sur la PlayStation 5 en Belgique. En effet, de nombreux e-commerçants ont conservé leurs stocks de PS5 pour cet événement. Vous pourrez ainsi trouver la PlayStation 5 dans les magasins physiques comme sur les sites en ligne. Seul pré-requis : vérifier les stocks des revendeurs PS5 régulièrement pour dénicher la meilleure offre.