Quand tombent les soldes d'été cette année en Belgique ?

Plus que quelques semaines à attendre avant les soldes d’été en Belgique

Parfaites pour vous faire plaisir avant votre départ en vacances, les soldes d’été débarquent dans quelques semaines. Les soldes sont très réglementées en Belgique et sont fixées par la loi. Elles ont lieu 2 fois par an, en hiver et en été, généralement en janvier et en juillet. L’année 2023 ne dérogent pas à la règle. Après les soldes d’hiver qui ont eu lieu du 3 janvier au 31 janvier, les soldes d’été vont avoir lieu du 1er au 31 juillet 2023. Durant 4 semaines, vous pourrez faire le plein de bonnes affaires et bénéficier de prix canons sur de nombreux articles. Les soldes sont l’occasion pour vous de renouveler votre garde-robe, de vous offrir une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau sac à main, mais aussi de vous offrir un nouveau meuble ou de changer votre décoration. Tous les secteurs sont concernés par les soldes. C’est donc une très bonne période pour vous offrir la télévision, la tablette, le smartphone ou la console de jeux qui vous fait rêver depuis des mois. Il vous reste un peu plus de 3 semaines pour faire du repérage et des économies en vue de faire chauffer votre carte bleue dès le 1er juillet.

Soldes d’été 2023 : comment en profiter ?

Le meilleur moyen pour profiter au maximum des soldes d’été, c’est de faire du repérage. Deux semaines avant les soldes, les commerçants et e-commerçants des secteurs de l’habillement, du cuir, de la maroquinerie et des chaussures ont interdiction de communiquer sur les soldes et de pratiquer des réductions, sauf dans le cadre de ventes privées destinées exclusivement à leurs clients fidèles. Les consommateurs peuvent alors faire du repérage et constater les prix réels avant remise. Les autres secteurs n’ont pas cette obligation et peuvent proposer des réductions avant le début des soldes. Néanmoins, ne vous précipitez pas sur les premières remises. Elles restent souvent inférieures aux réductions pratiquées pendant les soldes. Une fois votre repérage fait, listez précisément ce dont vous avez besoin. Cela vous permettra de dépenser au mieux votre budget. Le premier jour des soldes, foncez en magasin ou chez les e-commerçants comme Amazon, MediaMarkt, Krëfel, Coolblue ou encore pour faire le plein de bonnes affaires. Il vous reste 3 semaines et demi pour vous préparer.