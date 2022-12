Comment profiter un maximum des Soldes d'Hiver en Belgique ?

Cela paraît évident mais pour profiter au maximum des soldes vous devez connaître les dates de cette opération commerciale. En Belgique, les soldes d’hiver débutent officiellement le 3 janvier 2023 et se terminent le 31 janvier 2023 . Vous aurez donc un peu moins d’un mois pour faire le plein de bonnes affaires en magasins comme en ligne . A noter tout de même que les soldes sur les sites internationaux ne s’appliquent pas forcément aux mêmes dates puisqu’ils échappent à la loi belge sur les pratiques commerciales. L’écart ne sera que de quelques jours, donc cela ne vous empêchera pas de shopper sur des sites comme Amazon ou Cdiscount par exemple, bien au contraire !

Les soldes en Belgique sont scindées en deux périodes, les soldes d’été et les soldes d’hiver. Après les fêtes de fin d’année, rien de mieux pour soulager votre portefeuille que de profiter des bonnes affaires des soldes d’hiver. Mais attention à ne pas attendre le premier jour des soldes pour se ruer dans les magasins. Pour profiter au maximum des réductions, voici quelques points à garder à l’esprit :

Une pluie de remises allant parfois jusqu’à -80% va s’abattre sur une grande majorité des enseignes en Belgique à l’occasion de ces soldes d’hiver. Mais attention aux faux bons plans . En effet, certains magasins, notamment ceux qui commercialisent des meubles ou de l’électroménagers, ont tendance à gonfler les prix de leurs produits avant la période de soldes afin que le prix après réduction soit toujours aussi avantageux pour l’enseigne. Mais alors comment saisir les meilleurs bons plans ? C’est simple : en faisant du repérage bien avant la période de soldes . Nous vous conseillons de vous rendre sur les sites ou en magasins dès à présent pour repérer ce qui pourrait vous faire plaisir, notez les tarifs et revenez au début des soldes pour voir si les remises appliquées sont intéressantes ou non. Vous l’aurez compris, la meilleure solution pour faire des économies pendant les soldes d’hiver 2023 est d’ anticiper !

3) Attention aux promotions d’avant soldes !

La réglementation belge est sans doute la plus stricte, avec la France, concernant les soldes. En effet, les enseignes n’ont pas le droit d’afficher des promotions de -90%, n’ont le droit d’utiliser le terme “soldes” que pendant la période définie… Ces règles ont été mises en place pour éviter tout abus de la part des commerçants et pour offrir une totale transparence aux consommateurs. Cependant, vous pouvez tout de même profiter de belles promotions avant le 3 janvier 2023, début officiel des soldes d’hiver 2023. En effet, la loi belge permet d’organiser des braderies ou autres actions commerciales avant les soldes. Cela est donc gagnant-gagnant pour les commerçants comme pour les consommateurs. En effet, les commerçants pourront écouler leur stock et les consommateurs pourront profiter de belles offres sur des centaines d’articles. Mode, décoration, multimédia, électroménager… tout y passe. Parfait pour les moins patients, profitez-en pour shopper vos articles favoris à petit prix sans attendre le 3 janvier !