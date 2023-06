Climatiseur portable vs climatiseur traditionnel : quel est le meilleur choix ?

Comment bien choisir son climatiseur ?

Entre le réchauffement climatique, les températures élevées et l’été caniculaire qui s’annonce, vous souhaitez installer un système de climatisation à votre domicile ? Il est vrai qu’il est très difficile de supporter des vagues de chaleur faisant monter les températures à plus de 30°C, encore plus si vous habitez en ville ou si vos chambres à coucher sont situées sous les combles. Entre un climatiseur traditionnel et un climatiseur portable, votre cœur balance ? Ces deux types de climatiseurs ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le meilleur choix dépend surtout de vos besoins, de vos usages, de votre budget et de la taille de la pièce que vous souhaitez rafraîchir.

Les avantages et les inconvénients d’un climatiseur portable

Le climatiseur portable présente 2 avantages majeurs : sa simplicité d’installation et son prix. Un climatiseur portable coûte en moyenne 500 €. Les prix varient de 200 € pour une entrée de gamme à 1000 € pour un modèle haut de gamme. Comme son nom l’indique, le climatiseur portable est prêt à poser et se déplace facilement d’une pièce à l’autre. La journée, il peut rafraîchir votre salon ou votre cuisine, la nuit votre chambre à coucher. En fonction du modèle, un climatiseur portable va rafraîchir des pièces d’environ 20 à 30m2. Si vous souhaitez rafraîchir une pièce plus grande, passez votre chemin et optez directement pour un climatiseur traditionnel. Le climatiseur portable a un gros inconvénient : ses nuisances sonores. En moyenne, un climatiseur portable a un volume sonore situé entre 58 et 65 décibels. Il est aussi plutôt énergivore.