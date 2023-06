Comment entretenir et nettoyer votre climatiseur mobile pour une performance optimale ?

Pourquoi nettoyer régulièrement votre climatiseur mobile ?

Pour votre plus grand bonheur pendant cette vague de chaleur, vous avez investi dans un climatiseur mobile qui pourra vous rafraîchir et vous suivre dans toute la maison du matin au soir, et même la nuit ! Tout beau, tout neuf, il baisse la température de vos pièces parfaitement, ce qui est très agréable. Pour éviter une diminution de ses performances avec le temps et pour garder un air intérieur sain, il est essentiel de l’entretenir régulièrement. Un climatiseur mobile est composé d’un filtre à air et d’un système de ventilation et de condensation. Ces derniers peuvent prendre la poussière et s’encrasser. Sur le long terme, cela peut avoir des conséquences sur le bon fonctionnement de votre appareil. Alors pour que votre climatiseur mobile continue de faire baisser les températures avec efficacité, apprenez les bons gestes pour l’entretenir.

→ A lire aussi : Climatiseur portable vs climatiseur traditionnel : quel est le meilleur choix ?