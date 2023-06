Prime Day 2023 : Amazon a dévoilé les dates, découvrez comment profiter des meilleures promotions de l’année !

Qu’est-ce que les Amazon Prime Days ? Le Amazon Prime Day est un événement incontournable organisé par le géant du e-commerce Amazon. Chaque année au mois de juillet, pendant 2 jours, la plateforme de e-commerce propose de nombreux articles à des prix très réduits. Les promotions sont tout simplement incroyables ! Les Amazon Prime Days sont l’occasion de vous offrir une console de jeu, des écouteurs ou un casque audio, des appareils électroménagers, des produits de beauté, des vêtements, des livres, des appareils de fitness ou encore des jouets pour enfants en profitant de remises exceptionnelles. Cet événement est réservé aux membres Amazon Prime. Pour profiter de ces incroyables promotions, vous devez donc de devenir membre Prime, si vous ne l’êtes pas déjà ! → Cliquez ici pour devenir membre Prime et profiter d’un essai gratuit de 30 jours

Comment profiter des Amazon Prime Days ? Comme nous vous l’expliquions, les Amazon Prime Days sont réservés aux membres Amazon Prime. Pour en profiter, c’est très simple, il vous suffit de devenir membre Amazon Prime en cliquant ici. En tant que membre Amazon Prime, vous pourrez bénéficier des remises exceptionnelles proposées pendant les Amazon Prime Days. Vous bénéficierez aussi de la livraison gratuite ainsi que d’un accès à la plateforme de streaming Amazon Prime Vidéo et à des jeux vidéo gratuits. Vous pourrez également écouter de la musique en illimité sur Amazon Music Prime et profiter d’un abonnement à une chaine Twitch chaque mois. En ce moment, Amazon vous propose 30 jours d’essai gratuit à l’abonnement Prime. Une fois la période d’essai terminée, vous pouvez choisir de payer votre abonnement Prime mensuellement pour 2,99 €/mois, ou annuellement pour 25 €/an. Opter pour un abonnement annuel vous permet de réaliser une économie de 30% par rapport à l’abonnement mensuel. Quelle que soit la formule que vous choisissez, l’abonnement Amazon Prime représente un petit prix pour profiter de nombreux avantages. Alors foncez-vous abonner et profitez de votre statut de membre Prime pour faire le plein de bonnes affaires pendant les Amazon Prime Days. Si vous ne souhaitez pas devenir membre Prime à l’année, profitez de l’essai de 30 jours pour accéder aux Amazon Prime Days gratuitement.

Quand ont lieu les Prime Days cette année ? Amazon a enfin dévoilé les dates des Amazon Prime Days 2023. Ces deux jours de promotions incroyables auront lieu le mardi 11 et le mercredi 12 juillet prochain. Pendant ces 2 jours de folies, le prix des AirPods, de l’Apple Watch, des robots aspirateurs, des casques audios, des produits de beauté ou encore des consoles de jeu risquent de chuter. Pendant 48 heures, les offres promotionnelles et les offres flash vont fuser. Vous ne pourrez pas avoir les yeux rivés sur Amazon pendant 2 jours, alors pour être certain de ne rater aucun bon plan, suivez notre rubrique Shopping quotidiennement et inscrivez-vous à notre newsletter. Vous serez ainsi les premiers avertis des meilleures affaires à ne surtout pas manquer pendant les Amazon Prime Days. Les prix vont être si alléchants que vous aurez peut-être envie de tout acheter. Pour ne pas exploser votre budget, nous vous conseillons de vous préparer aux Amazon Prime Days comme vous le feriez pour les soldes ou encore le Black Friday et le Cyber Monday.

Comment se préparer aux Amazon Prime Days ? Les 2 mots-clés pour se préparer à faire de bonnes affaires pendant les Amazon Prime Days sont préparation et anticipation ! Dès maintenant, faites le point sur le budget que vous pouvez consacrer aux Amazon Prime Days et faites une liste de ce dont vous avez besoin, sans oublier de vous faire plaisir. Votre liste est prête ? Faites du réparage et créez une liste d’envies depuis votre compte Amazon. Dès que les Amazon Prime Days démarrent, vous n’aurez qu’à aller dans cette liste pour voir si les articles que vous avez sélectionnés bénéficient d’une promotion. Enfin, soyez prêt à dégainer votre carte de paiement. Dès maintenant, enregistrez là sur votre compte Amazon. Sélectionner également dès aujourd’hui votre mode de livraison préféré. Vous pourrez ainsi régler votre commande en un clic, depuis votre ordinateur ou depuis l’application Amazon sur votre smartphone. Si cela n’est pas encore fait, nous vous conseillons d’ailleurs de télécharger dès maintenant l’application Amazon. En activant les notifications, vous recevrez une alerte instantanément dès qu’une nouvelle offre promotionnelle sera lancée pendant les Amazon Prime Days. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour vous organisez et faire de très bonnes affaires pendant ces 2 jours de folie. Il vous reste 2 semaines et demi pour vous préparer.