Bonne nouvelle : Sony annonce un réassort de la PlayStation 5 dans toute l’Europe !

La PlayStation 5 de nouveau en stock partout en Europe ?

C’est officiel, Isabelle Tomatis, la vice présidente du matériel et du SIE chez Sony affirme qu’il sera dorénavant plus facile de commander sa PlayStation 5 partout en Europe. Après deux longues années de pénurie de consoles à cause du manque de composants, les consoles Sony referont très prochainement leur apparition dans les stocks des revendeurs belges grâce à un réassort de la console dans toute l’Europe. Les gamers de France, d’Allemagne, des Pays-Bas, du Luxembourg et bien sûr de la Belgique auront ainsi l'honneur de se procurer la PS5 plus facilement. Mais est-ce que l’on peut se réjouir et déclarer la fin de la pénurie de PS5 ? Pas si sûr. Certes de nombreuses consoles sont sur le point d’arriver sur le marché européen, mais est-ce que cela suffira à combler la demande ? Mystère, mystère… En tout cas, tenez-vous prêt à commander votre console PS5 dans les prochains jours ou semaines auprès des e-commerçants habituels :

Quelles sont les nouveautés PS5 pour 2023 ?

Ce réassort de PS5 annoncé par Sony va faire du bien à tout le monde, surtout avec les pépites qui arrivent sur le marché du jeu vidéo. De nombreuses sorties sont à prévoir pour 2023. Assassin’s Creed Mirage, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 : Remake, Street Fighter 6… sont des jeux tant attendus par les gamers du monde entier. Vous pourrez également profiter des extensions de Destiny 2 : Lightfall ou encore d’Horizon Forbidden West : Burning Shores pour vivre des aventures inédites. Côté innovation, Sony lance le PSVR2 le 22 février 2023 pour le plus grand plaisir des amateurs de jeux vidéo en réalité virtuelle. Il s’agit d’un casque de réalité virtuelle permettant de vivre des expériences de jeux toujours plus immersives. Autre nouveauté : la nouvelle manette sans fil DualSense Edge disponible depuis le 26 janvier 2023, une manette ultra-personnalisable conçue pour vous faire vivre une expérience adaptée à votre style de jeu avec de nombreuses options personnalisables.