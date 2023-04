Cerave, La Roche Posay, Vichy : prenez soin de votre peau sèche et sensible à petit prix grâce aux promotions PharmaMarket

Chouchoutez votre peau avec PharmaMarket

Vous avez une peau sèche, sensible ou à tendance atopique ? Il est essentiel de la chouchouter au quotidien avec des produits hydratants et doux pour votre peau. Sous la douche, utilisez un gel douche sans savon ou idéalement une huile lavante. Après la douche ou le bain, n’oubliez pas d’hydrater votre peau avec des soins ciblés. Les crèmes et baumes hydratants sont souvent onéreux. Si vous les appliquez quotidiennement, vous devez en acheter souvent. Profitez donc des promotions de PharmaMarket pour faire le plein de lait, crèmes et baumes hydratants à petit prix. La parapharmacie en ligne propose des remises pouvant aller jusqu’à -42% sur des produits de grandes marques comme La Roche Posay, Vichy ou encore Cerave. C’est le moment d’en profiter !

