Dernière ligne droite : comment faire des économies pour ses achats de Noël ?

Nous voilà mi-décembre, à quelques jours du fameux réveillon de Noël et vous n’avez encore rien préparé de peur d’exploser votre budget ? Voici 5 astuces qui devraient vous permettre de préparer vos fêtes de fin d’année tout en faisant des économies :

1) Le Do It Yourself !

Très tendance en ce moment, le Do It Yourself vous permet de faire votre décoration et vos cadeaux de Noël vous-même. Vous n’avez pas l’âme d’un artiste ? Rendez-vous sur Internet, à la recherche de tutos pour vous aiguiller, étape par étape, jusqu’à la réalisation de votre projet. Boules de Noël, suspensions, calendriers de l’avent, bougie home made… tout peut être créer avec du matériel de base et beaucoup de créativité. En plus de faire des économies sur les éléments de décoration et les cadeaux de Noël qui coûtent parfois un bras… ou deux, vous offrirez un cadeau personnalisé qui aura davantage de valeur aux yeux de vos proches. Vous pouvez par exemple offrir un bouquet de friandises, une préparation à cookie fait maison… Laissez libre court à votre imagination et mettez-y tout votre amour !