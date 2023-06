Révélation : découvrez la température secrète pour un climatiseur mobile parfaitement frais sans dépenser trop d'énergie !

Comment bien régler son climatiseur mobile pour se sentir bien pendant l’été ?

Le thermostat d’un climatiseur mobile ne se règle pas de la même manière qu’un chauffage. L’hiver, on a juste à régler la température à 19 ou 20°C pour être confortable. Avec un climatiseur mobile, le réglage est un peu plus complexe. Si les températures extérieures atteignent les 30°C ou plus, ne réglez pas votre climatiseur mobile à 20°C. Pour atteindre cette température, votre climatiseur mobile devra fonctionner à toute puissance et consommera beaucoup d’énergie. En plus vous aurez froid car l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur sera beaucoup trop élevé. Pour régler parfaitement votre climatiseur mobile, il faudra donc vous baser sur la température extérieure. Il est conseillé de respecter un écart de températures de 5 à 8°C entre l’extérieur et l’intérieur. S’il fait 30°C à l’extérieur, réglez votre climatiseur mobile entre 22 et 25°C. S’il fait 35°C à l’extérieur, vous devrez alors régler votre climatiseur mobile entre 27 et 30°C. En respectant cette règle, vous atteindrez la température parfaite pour vous rafraîchir et vous sentir confortable et vous ne surconsommerez pas d’énergie inutile. En plus, vous ne tomberez pas malade. Régler votre climatisation a une température trop basse est le meilleur moyen d’avoir des maux de gorge et d’attraper un rhume, même en plein été !

Optimiser le fonctionnement de mon climatiseur mobile

Pour que votre système de climatisation fonctionne parfaitement pendant longtemps, sans surconsommer, il est essentiel d’en prendre soin régulièrement en suivant les conseils que nous vous donnons dans cet article. Chaque semaine, pensez à dépoussiérer votre climatiseur mobile et à nettoyer sa grille d’aération. Si elle est pleine de poussière, elle fonctionne moins bien et elle dégagera une odeur de poussière désagréable. Pensez également à nettoyer le filtre plusieurs fois dans la saison, et n’hésitez pas à le changer chaque année. En entretenant correctement votre climatiseur mobile, vous pourrez le régler à la température idéale et il fonctionnera parfaitement. Nous vous donnions d’ailleurs tous nos conseils pour optimiser l’efficacité énergétique de votre climatiseur mobile dans cet article.