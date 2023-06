Climatiseur mobile et niveau sonore : nos conseils pour acheter un modèle silencieux

Climatiseurs mobiles : les différents volumes sonores proposés sur le marché

Les climatiseurs mobiles sont réputés pour être bruyants. Il existe pourtant des modèles disponibles sur le marché très efficaces et très silencieux. Ce sont très souvent les modèles hauts de gamme. Les climatiseurs mobiles d’entrée de gamme ou de milieu de gamme vont être efficaces pour rafraichir l’air ambiant, très souvent au détriment du bruit. Si travailler ou vivre avec un fond sonore ne vous dérange pas, foncez acheter ces modèles. Si au contraire, pour vous le silence est d’or, orientez-vous plutôt vers des modèles de climatiseurs mobiles hauts de gamme, offrant un volume sonore de 40 décibels ou moins. Ce sont les climatiseurs mobile split les plus silencieux. Le niveau sonore de certain d’entre eux peut même descendre en dessous de 30 décibels. Les climatiseurs mobiles les plus vendus et les moins chers offrent en moyenne un volume sonore entre 50 et 70 décibels. Si vous comptez utiliser au quotidien votre climatiseur mobile, et pendant des longues heures, il est préférable de vous orienter vers un climatiseur mobile split ou vers une climatiseur mobile monobloc proposant un volume sonore autour de 50 décibels. Au-delà, le bruit pourrait avoir des effets néfastes en termes de fatigue, de concentration et de maux de tête, surtout si vous l’utilisez plusieurs heures par jour, ou pour dormir la nuit. Installer une climatisation doit être confortable avant tout. Un climatiseur mobile doit vous aider à supporter les fortes chaleurs sans vous offrir de maux de tête.

Créer un environnement propice au silence

Le volume sonore de votre climatiseur mobile a son importance. Néanmoins, en l’installant correctement et en l’entretenant régulièrement, vous pouvez rendre son utilisation agréable, même si le fabricant annonce un volume sonore de 60 décibels. Nous vous donnions d’ailleurs tous nos conseils pour entretenir correctement votre climatiseur mobile dans cet article. Suivez également notre guide d’installation en cliquant ici. Pour ne pas être gêné par le bruit de votre climatiseur mobile, veillez à bien aérer votre pièce aux heures les plus fraiches et ne réglez pas votre climatiseur mobile à une température trop basse par rapport à la température extérieure. Cela lui évitera de devoir faire tourner son moteur au maximum de ses possibilités pour atteindre la température idéale, et donc de faire du bruit. Si vous travaillez ou lisez, veillez à vous installer à bonne distance de votre climatiseur mobile. Enfin, si vous aimez dormir au frais la nuit, faites fonctionner votre climatiseur mobile 30 minutes avant votre heure de coucher. Une fois dans votre chambre à coucher, arrêtez-le ou sélectionnez le mode nuit. Ce mode nuit diminue la puissance de votre climatiseur mobile graduellement, et diminue ainsi son volume sonore.